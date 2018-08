Polizei Duisburg / Marxloh: 180-Grad-Wende auf offener Straße - ...

Marxloh: 180-Grad-Wende auf offener Straße - Polizei stoppt Verkehrsrowdy

Duisburg - Am Montag (27. August) vollführte um 12:37 Uhr ein 36-jähriger, Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Straße / Hermannstraße mit durchdrehenden und quietschenden Reifen eine Kehrtwende. Dummerweise befand sich zu dem Zeitpunkt ein Streifenwagen in Sichtweite, der die Fahrt des Verkehrsrowdys beendete. Während die Beamten den Fahrzeugführer auf sein Verhalten hinwiesen, erweckte dieser den Eindruck, dass er unter dem Einfluss von Drogen steht. Das bestätigte auch der Drogenvortest. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Außerdem erfolgt eine Meldung an das Straßenverkehrsamt. Dort fällt die Entscheidung, ob der Drogenkonsument charakterlich geeignet ist, weiterhin Kraftfahrzeuge zu führen.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049