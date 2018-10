Polizei Duisburg / Marxloh: Kind angefahren

Marxloh: Kind angefahren

Duisburg - Am Freitag (5. Oktober) wurde gegen 12.30 Uhr auf der Weseler Straße in Höhe der Schmelzerstraße ein 7-Jähriger von einem Pkw erfasst. Der Junge befand sich zunächst auf dem Gehweg und lief dann unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier wurde er von einem Pkw erfasst, dessen 65-jähriger Fahrer die Weseler Straße in Richtung Walsum befuhr und nicht mehr ausweichen konnte. Das Kind erlitt Prellungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

