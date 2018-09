Polizei Duisburg / Marxloh: Kurdenansammlung aufgelöst

Marxloh: Kurdenansammlung aufgelöst

Duisburg - Etwa 60 Kurden haben sich heute in Marxloh zunächst in einem Kulturzentrum an der Kaiser-Wilhelm-Str. gesammelt und sind dann gegen 11:45 Uhr zu einer unangemeldetem Demonstration auf die Weseler Straße gezogen. Dabei führten sie Öcalan-Fahnen mit. Einige trugen T-Shirts mit dem Bild von Öcalan. Der Verkehr kam zum Stillstand. Die Polizei drängte die Menschen in die Kaiser-Wilhelm-Str. zurück, stellte die Personalien fest und erteilte Platzverweise. Gegen einen der Männer lag ein internationaler Haftbefehl vor. Ihn nahmen die Beamten fest. Ein weiterer musste, nachdem er Widerstand geleistet hatte, zur Verhinderung weiterer Straftaten in den Polizeigewahrsam. Neben drei Strafanzeigen wegen Widerstandes stellten die Polizisten 37 Fahnen und drei T-Shirts mit dem Abbild von Öcalan sicher.Sie beschlagnahmten außerdem ein Messer. Gegen 16:30 Uhr war der Polizeieinsatz beendet.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049