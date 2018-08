Polizei Duisburg / Marxloh/Meiderich: Zwei versuchte Einbrüche ...

Marxloh/Meiderich: Zwei versuchte Einbrüche in Schulen - Junge erwischt

Duisburg - Die Polizei hat am Donnerstagabend (23. August, 23:55 Uhr) in Marxloh einen 13 Jahre alten Einbrecher erwischt und seiner Mutter (41) übergeben. Die Beamten waren gerufen worden, weil vier Jugendliche auf einem Schulhof an der Diesterwegstraße randalieren sollen. Als die Streifenwagen eintrafen, rannte das Quartett weg. Einen von ihnen, den 13-Jährigen, fanden die Polizisten versteckt in einem nahgelegenem Gebüsch. Am Schulgebäude stellten die Uniformierten ein aufgehebeltes Fenster fest. Damit konfrontiert äußerte der Junge nur "Ich weiß nichts". Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. In Meiderich scheiterten Unbekannte von Montag (20. August, 22 Uhr) bis Donnerstag (23. August, 17:45 Uhr) an einer Kellertür einer Schule an der Ritterstraße. Vergeblich hebelten die Einbrecher an einer Tür und versuchten den Zylinder herauszuziehen. Als das misslang, flüchteten sie unbemerkt.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280-0 entgegen.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049