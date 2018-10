Polizei Duisburg / Mittelmeiderich: 5 gegen 2 - Polizei fahndet ...

Mittelmeiderich: 5 gegen 2 - Polizei fahndet nach Schlägern

Duisburg - Am Dienstag (02. Oktober) saßen zwei Männer (45 und 50) um 21:50 Uhr auf der Straße Am Bahnhof 4 auf einer Parkbank und hörten Musik. Daraufhin näherten sich 5 Jugendliche, die sich davon gestört fühlten und sie aufforderten, diese abzustellen. Auch als sich beide Duisburger fußläufig entfernten, folgte ihnen die Personengruppe und schubste sie. Die Auseinandersetzung gipfelte letztendlich in einer Schlägerei. Die jungen Männer schlugen und traten auf die am Boden Liegenden ein und verletzten sie. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss in Richtung der U-Bahnhaltestelle Meiderich Bahnhof. Einer der Schläger trug bei der Tatausführung eine rote Adidasjacke. Die Verletzungen der beiden Geschädigten wurden ambulant behandelt.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet in dem Fall um Hinweise. Zeugen, die genauere Angaben zu den Tatverdächtigen und dem Tatgeschehen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der 0203-280-0.

