Polizei Duisburg / Mittelmeiderich: Achtjährige läuft ohne zu ...

Mittelmeiderich: Achtjährige läuft ohne zu gucken auf die Straße

Duisburg - Ein achtjähriges Mädchen ist am frühen Donnerstagabend (16. August, 18:18 Uhr) auf der Lörsorter Straße zwischen den geparkten Autos auf die Straße gelaufen. Ein 60-jähriger Autofahrer versuchte zu bremsen und auszuweichen. Der graue Opel erfasste das Mädchen trotzdem an der rechten Vorderseite. Sie stürzte und verletzte sich an Kopf und Fuß. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Ersten Ermittlungen zufolge wollte die Achtjährige zu ihrem Bruder, der bereits auf die andere Straßenseite gelaufen war.

