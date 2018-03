Polizei Duisburg / Mittelmeiderich: Radfahrerin lebensgefährlich ...

Mittelmeiderich: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt - Unfallzeugen gesucht

Duisburg - Am Mittwoch (14. März) fuhr ein 33 Jahre alter Autofahrer auf Höhe des Seniorenheims an der Biesenstraße an einer Radfahrerin vorbei. Aus bisher nicht geklärten Gründen stießen die Fahrzeuge aneinander. Dadurch stürzte die 87-Jährige mit ihrem Fahrrad zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Das Verkehrskommissariat 21 nimmt Hinweise unter 0203 280-0 entgegen.

