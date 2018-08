Polizei Duisburg / Moers-Mitte: Unbekannte schmieren ...

Moers-Mitte: Unbekannte schmieren Hakenkreuz-Graffitis - Zeugen gesucht

Duisburg - In der Zeit von Freitagnachtmittag (17. August, 14:30 Uhr) bis Sonntagabend (19. August, 20:35 Uhr) schmierten Unbekannte rund um die Filder Straße Hakenkreuz - Graffitis und fremdenfeindliche Schriftzüge (etwa "Heimatliebe" mit Hakenkreuz oder "Ich will mein Land zurück") an mehrere Hauswände, ein Pfarrheim und einer Kindertagesstätte. Auch sogenannte Stolpersteine (Gedenktafeln für in der NS-Zeit Verfolgte) schwärzten die Täter mit Farbe. An zwei Wagen eines Wohlfahrtsverbandes und einer Kirchengemeinde sprühten sie politische Parolen, wie zum Beispiel "Asylantenbus". Der Staatsschutz der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter 0203 280-0.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049