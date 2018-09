Polizei Duisburg / Neudorf: In die Schule eingestiegen

Neudorf: In die Schule eingestiegen

Duisburg - Unbekannte sind in der Zeit von Samstag (22. September, 12:30 Uhr) bis heute Morgen (24. September, 6:15 Uhr) in den Schulkomplex an der Hebbelstraße eingebrochen. Die Täter traten die Tür zum Sekretariat und zum Büro der Schulleitung auf. Sie durchwühlten Schränke, durchsuchten mehrere Räume auf allen drei Etagen und beschädigten das Mobiliar. Die Unbekannten stahlen unter anderem Computer und Beamer. Der Sachschaden beträgt mindestens 4.000 Euro. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14: 0203 280-0.

