Polizei Duisburg / Neudorf: Neongrün-gelbe Hose? Polizei sucht ...

Neudorf: Neongrün-gelbe Hose? Polizei sucht Halbnackten

Duisburg - Wer hat am Donnerstag (10. Mai) gegen 7 Uhr im Bereich Kammerstraße einen Mann gesehen, der lediglich ein blaugraues T-Shirt trug und eine neongrün-gelbe Hose in der Hand hielt? Eine Elfjährige hatte den Halbnackten auf dem Weg zum Bäcker gesehen und lief direkt zurück nach Hause. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 27-Jährige eine Woche zuvor (Freitag, 4, Mai, 21:20 Uhr) im Bereich der Pappenstraße ebenfalls einen Mann gesehen hat, der eine solche auffällige Hose trug und an seinem Penis manipulierte. Der Unbekannte ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt und hat eine normale Statur, braune kurze Haare(gegebenenfalls Halbglatze) und trug eine Brille. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0203 280-0 entgegen.

