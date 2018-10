Polizei Duisburg / Neudorf-Süd: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Neudorf-Süd: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Duisburg - Fünf Verletzte und ca. 17.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich in den gestrigen Abendstunden (27.10.2018; 23:25 Uhr) ereignete. Beim Abbiegen von der Wacholderstraße auf den Kalkweg stieß der 20-jährige Fahrer eines Dacia mit einem auf dem Kalkweg fahrenden, ebenfalls 20-jährigen VW Fahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der mit vier Insassen besetzte Dacia und kam auf dem Fahrzeugdach zum liegen. Glücklicherweise fuhren zufällig ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen an der Unfallörtlichkeit vorbei, sodass sofortige Hilfe gewährleistet werden konnte. Dennoch bedurfte es weiterer Einsatzkräfte der Feuerwehr, um einen eingeklemmten Beifahrer aus dem Dacia zu befreien. Dessen Insassen, sowie der Fahrer des VW wurden in Duisburger Krankenhäusern medizinisch versorgt, wobei zwei Beteiligte stationär verbleiben. Die Einmündung, welche nachts aufgrund der Ampelabschaltung durch Verkehrszeichen geregelt wird, musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

