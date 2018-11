Polizei Duisburg / Neudorf-Süd: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Neudorf-Süd: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Duisburg - Am Dienstag (13. November) ist es gegen 15:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Kreuzungsbereich Koloniestraße / Sternbuschweg gekommen. Ein 50-Jähriger Pkw-Fahrer wollte vom Sternbuschweg nach links in die Koloniestraße einbiegen. Als die Ampel für Linksabbieger Grünlicht zeigte, fuhr er los und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 46-Jährigen. Die Polizei prüft nun, ob die Duisburgerin über Rot gefahren ist und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein Rettungswagen transportierte die Verletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr streute die Unfallstelle ab, um austretende Kühlflüssigkeit zu binden.

