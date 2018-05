Polizei Duisburg / Neudorf: Vorfahrt nicht beachtet

Neudorf: Vorfahrt nicht beachtet

Duisburg - Die Fahrerin eines grauen Polos (32 Jahre) hat heute Morgen (8. Mai, 9:10 Uhr) auf der Heinestraße nicht auf die Vorfahrt geachtet. Deswegen stieß der Polo mit einem grauen Lamborghini zusammen, der auf dem Sternbuschweg geradeaus in Richtung Mülheimer Straße unterwegs war. Niemand wurde verletzt. Es entstand an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von rund 185.000 Euro.

