Polizei Duisburg / Neumühl: Räuber wiedererkannt und festgenommen

Neumühl: Räuber wiedererkannt und festgenommen

Duisburg - Gestern Abend (25. Februar) hat die Angestellte einer Tankstelle an der Duisburger Straße um 22:46 Uhr einen Räuber wiedererkannt, der sie am vergangenen Donnerstag (22. Februar, siehe Pressebericht vom 23. Februar, 10:52 Uhr) mit einer Schere bedrohte und Zigaretten gestohlen hatte. Am gestrigen Sonntagabend hatte der 20-Jährige erneut versucht, den Tankstellenshop zu betreten. Dieser war allerdings bereits geschlossen. Am Nachtschalter fragte er die 58-jährige Angestellte nach den Preisen verschiedener Spirituosen. Dabei erkannte sie den Mann wieder. Weil er nach eigenen Angaben zu wenig Geld dabei hatte, fuhr er mit dem Rad davon. Die Angestellte rief die Polizei. Mit mehreren Streifenwagen fahndeten die Beamten nach dem jungen Mann. Im Bereich der Sofienstraße/Boschstraße gelang es den Polizisten, den 20-Jährigen festzunehmen. Er wehrte sich. Dabei verletzten sich zwei Beamten und zogen sich Kratzer und Schürfwunden an den Händen zu. Beide konnten aber im Dienst bleiben. Auf der Wache stellten sie fest, dass der 20-Jährige bereits wegen zwei Raubdelikten in einem Supermarkt an der Dieselstraße in der vergangenen Woche gesucht wird (siehe Presseberichte vom 21. Februar, 13:24 Uhr und vom 20. Februar 12:51 Uhr). Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole, Munition, einen Schlagring und ein Tütchen Marihuana sicher. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und blieb in Gewahrsam. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801045 Fax: 0203/2801049