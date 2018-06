Polizei Duisburg / Neumühl: Um Parkplatz gestritten - Reifen ...

Neumühl: Um Parkplatz gestritten - Reifen zerstochen

Duisburg - An der Alexstraße nahe eines Supermarktes stritten sich am Samstag (9. Juni) eine Autofahrerin und der Fahrer eines weißen VW Polo um einen Parkplatz. Der Mann stellte seinen Wagen schlussendlich gegen 9:20 Uhr in die Parktasche. Als er rund 15 Minuten später wieder kam, waren seine Autoreifen zerstochen und platt. Zeugen erzählten den alarmierten Polizisten, dass ein unbekannter Mann ohne Helm mit einem schwarzen Motorrad angefahren kam, an dem geparkten Auto die Reifen zerstach und wieder wegfuhr. Der Fremde ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß bei sportlich kräftiger Statur. Er hatte einen Drei- bis Fünftage-Bart, kurze, leicht kräuselige dunkle Haare, die beidseitig abrasiert waren. Auffällig sind seine Tätowierungen, die an einem Arm bis zum Handgelenk verlaufen. Das Motorrad soll einem Cruiser ähneln, hat eine laute, einseitig angebrachte Doppelrohrauspuffanlage, rote Blinkerleuchten und ein seitlich montiertes Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0203 280-0 entgegen.

