Polizei Duisburg / Obermarxloh: Trickdieb gibt sich als ...

Obermarxloh: Trickdieb gibt sich als Wasserwerker aus

Duisburg - An der Walter-Rathenau-Straße hat sich ein Trickdieb gestern Mittag (12. Juni, 12 Uhr) als Wasserwerker ausgeben. Er müsse wegen eines Rohrbruchs die Leitungen überprüfen, erklärte ein etwa 45 Jahre alter Mann einer 78-jährigen Frau, betrat ihre Wohnung und lenkte sie ab. Während die Seniorin zu diesem Zweck im Badezimmer das Wasser laufen ließ, nahm der 1,60 Meter große, schlanke Mann den Schmuck der Frau an sich und verließ die Wohnung. Er hat dunkle, kurze Haare sowie einen dunklen Kinnbart und trug schwarze Kleidung. Das zuständige Kriminalkommissariat 32 bittet um Hinweise: Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter 0203 280-0.

Zudem bittet die Polizei ältere Menschen, besonders aufmerksam zu sein. Als Angehöriger und Familienmitglied empfehlen wir: Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern oder älteren Verwandten über die Gefahren, die von Trickdieben ausgehen können. Im Internet gibt es auf den Seiten www.polizei-beratung.de viele Hinweise, wie sich Senioren schützen können. Die beiden Broschüren "Sicher Leben" und "Sicher zu Hause" können Interessenten dort herunterladen.

Generell gilt:

- Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und nutzen Sie Ihre Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801045 Fax: 0203/2801049