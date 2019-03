Polizei Duisburg / Obermarxloh: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Obermarxloh: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Duisburg - Am Dienstag (12. März) kollidierten um 21:42 Uhr zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Kampstraße und Uhlandstraße. Die Fahrerin (30) eines weißen Skoda Citigo befuhr zuvor die Uhlandstraße in Richtung der Kampstraße. In ihrem Auto saßen ihr Sohn (3) und ein Mann (33). Während die 30-Jährige nach links in die Kampstraße einbog, stieß sie mit einem von rechts kommenden, schwarzen Mercedes ML zusammen. Neben dem Fahrer (22) befand sich noch ein Beifahrer (21) in dem SUV. Beim Versuch, dem weißen Pkw auszuweichen, kollidierte das Auto des 22-Jährigen mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Ein aufmerksamer Zeuge (31) verständigte sofort die Polizei. Rettungswagen brachten die Beteiligten zur ambulanten bzw. stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die Beamten nahmen den Unfall vor Ort auf und räumten die Unfallstelle. Der Dreijährige und die beiden Insassen des Mercedes mussten zur stationären Behandlung im Krankenhaus bleiben. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr gegen die 30-jährige Skoda-Fahrerin ein.

