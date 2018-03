Polizei Duisburg / Obermeiderich: Notruf missbraucht und ...

Obermeiderich: Notruf missbraucht und Widerstand geleistet

Duisburg - Weil ein Mann Donnerstagabend (22. März) in der Zeit von 22:50 Uhr bis 23:50 Uhr ohne Grund mehr als zehn Mal die Notrufnummer der Polizei anrief, stattete eine Streifenwagenbesatzung ihm einen Besuch ab. Schon vor dem Haus am Welschenkamp trafen die Beamten auf Anwohner, die von Randale aus der Wohnung des 50-Jährigen berichteten. Der Duisburger ließ die Polizisten zwar in seine Wohnung, äußerte aber direkt, dass er den Notruf so oft anrufen wird wie er es möchte. Er schrie die Uniformierten fortlaufend an und ließ sich nicht beruhigen. Als die Polizisten ihn zur Gemütsabkühlung ins Gewahrsam bringen wollten, schlug er um sich. Mit angelegten Handfesseln ging es dann für ihn für eine Nacht ins Gewahrsam. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Widerstands und Missbrauchs von Notrufen auseinandersetzen.

