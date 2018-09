Polizei Duisburg / Obermeiderich: Schwerer Raub - Täter flüchtig

Obermeiderich: Schwerer Raub - Täter flüchtig

Duisburg - Am Sonntag (16. September) sprachen drei Männer gegen 18:28 Uhr einen 18-Jährigen im Bereich der Nauheimer Straße an. Zwei aus der Gruppe zogen Klappmesser und forderten ihn in gebrochenem Deutsch auf, ihnen Bargeld und Handy zu geben. Da der Geschädigte kein Mobiltelefon dabei hatte, entwendeten die Tatverdächtigen sein Bargeld und ein Schokoticket. Sie flüchteten anschließend über den Parkplatz des dortigen Hallenbades über die Neumühler Straße in Richtung Neumühl.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet in dem Fall um Hinweise. Zeugen, die genauere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der 0203-280-0.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: Männlich, Ca. 1,70 - 1,75m groß, Normale Statur, Ca. 20-25 Jahre alt, Graue Jogginghose, Schwarze Sweatjacke mit kariertem Muster, Schwarze Haare mit Undercut

Tatverdächtiger 2: Männlich, Ca. 1,70 - 1,75m groß, Normale Statur, Ca. 20-25 Jahre alt, Aknenarben, Auffallend buschige Augenbrauen, Grüne Jogginghose mit passender Sweatjacke, Schwarze Haare mit Undercut

Tatverdächtiger 3: Männlich, Ca. 1,70 - 1,75m groß, Normale Statur, Ca. 20-25 Jahre alt, Graue Jogginghose, Schwarzer Pullover, Schwarze Haare mit Undercut

