Polizei Duisburg / Obermeiderich: Zeugen für Unfall auf ...

Obermeiderich: Zeugen für Unfall auf Emmericher Straße gesucht

Duisburg - Der Fahrer eines BMW ist am Mittwoch (22. August) gegen 21:30 Uhr von der Fahrbahn der Emmericher Straße (Höhe der Brücken am Verbindungskanal der Ruhr) abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Dabei verletzte sich der 54-Jährige leicht, so dass die Rettungswagenbesatzung ihn vor Ort behandelte. Der Autofahrer erzählte, dass er einem auf seiner Fahrspur entgegenkommendem weißen oder gelben LKW, ähnlich einem Tanklastwagen oder einem Muldenkipper, ausgewichen sei. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen LKW machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280-0 an.

