Polizei Duisburg / Polizei kontrolliert Reisebusse vor ...

Polizei kontrolliert Reisebusse vor Klassenfahrten

Duisburg - 16 Reisebusse kontrollierte die Polizei heute am Abteigymnasium und der Gesamtschule Süd auf Wunsch der Lehrer, bevor die Schülerinnen und Schüler damit zur Klassenfahrt starteten. In Hamborn waren die beiden Busse bis auf eine abgelaufene Bescheinigung (Verwarngeld erhoben) in Ordnung. Die Fahrten konnten stattfinden. Im Süden mussten die Beamten in zehn Fällen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verschiedener Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten schreiben. Einem Busfahrer untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Die Lizenzbescheinigung des Unternehmers zum Führen von Bussen im EU-Bereich war abgelaufen. Bis zum Mittag konnte noch kein Ersatzbus gestellt werden.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049