Polizei Duisburg / Polizei rettet Entenküken

Polizei rettet Entenküken

Duisburg-Wanheimerort - Am Pfingstmontag gegen 10.00 Uhr wurde Polizei zur Ahornstraße nach Wanheimerort gerufen. Dort hatte ein Bürger eine Entenfamilie gesehen, deren gesamter Nachwuchs - 6 Küken an der Zahl - in einen Gully gefallen war. Die Entenmutter stand nun hilflos vor dem Abwasserschacht. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Wache Buchholz konnten alle Entchen augenscheinlich unverletzt aus ihrer misslichen Lage gerettet und die Familie wieder zusammengeführt werden. Nach kurzer polizeilicher Begleitung setze die gefiederte Gruppe ihren Weg ungefährdet fort.

