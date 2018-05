Polizei Duisburg / Polizei warnt vor Verkehrsproblemen im ...

Polizei warnt vor Verkehrsproblemen im Sportpark Wedau

Duisburg - Die Polizei erwartet am Donnerstag (24. Mai) größere Verkehrs- und Parkprobleme im und um den Sportpark Wedau. Neben dem Anreiseverkehr für eine am Freitag beginnende internationale Kanuregatta findet um 19:00 Uhr im Stadion das Relegationsspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim statt. Hier werden bis zu 15.000 Zuschauer erwartet. Am Indoorspielplatz an der Masurenallee beginnt um 20:00 Uhr ebenfalls eine Großveranstaltung. Alle Besucher müssen sich die wenigen Parkplätze teilen. Dazu kommen die unterschiedlichen An- und Abreisezeiten. Wir bitten daher schon jetzt um Verständnis, dass sich für den einen oder anderen längere Wartezeiten ergeben werden, auch wenn die Polizei vor Ort den Verkehr regelt.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801040 Fax: 0203/2801049