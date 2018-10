Polizei Duisburg / Rahm: Pkw gestohlen - Zeugenhinweise gesucht

Rahm: Pkw gestohlen - Zeugenhinweise gesucht

Duisburg - Die Halterin hatte ihren VW Caddy in der Farbe Orange am Montag (15. Oktober) gegen 17 Uhr auf dem Reiserweg in Höhe der Hausnummer 57 am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Dienstag (16. Oktober) gegen 9 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Im Laderaum befand sich eine Hundebox aus Aluminium.

Das Kriminalkommissariat 36 bittet um Hinweise. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Täter und dem Verbleib des Pkw machen können, melden sich bitte telefonisch unter der 0203-280-0.

