Polizei Duisburg / Rheinhausen-Mitte: Essen brennt an

Rheinhausen-Mitte: Essen brennt an

Duisburg - Angebranntes Essen hat gestern Nachmittag (16. Mai, 16:20 Uhr) in der Küche einer Wohnung an der Schwarzenberger Straße in Rheinhausen-Mitte ein Feuer ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, niemand kam zu Schaden. Die Wohnung der 34-jährigen Mieterin ist zurzeit nicht bewohnbar.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801045 Fax: 0203/2801049