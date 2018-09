Polizei Duisburg / Rollerfahrer schwer verletzt

Rollerfahrer schwer verletzt

Duisburg-Meiderich - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um ca. 03:30 Uhr, bog ein 29-jähriger PKW-Fahrer von der Ritterstr. nach rechts auf die Bahnhofstr. in Meiderich ab. Dabei achtete er nicht auf einen von links kommenden 42-jährigen Rollerfahrer, der die Bahnhofstr. in Richtung Westender Str. befuhr. Bei dem Versuch, dem Auto auszuweichen, stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

