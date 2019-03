Polizei Duisburg / Ruhrort: Auto gestohlen - 22-Jähriger gefasst

Ruhrort: Auto gestohlen - 22-Jähriger gefasst

Duisburg - Ein junger Mann hat in der Nacht von Montag auf Dienstag (19. März, 1:32 Uhr) von einem Gelände an der Straße Pontwert einen weißen Ford Fokus gestohlen. Der 22-Jährige war über den Zaun geklettert, in einen Wagen gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit durch den Zaun gefahren. Ein aufmerksamer Zeuge (31) hatte den Vorfall bemerkt, die Polizei gerufen und den Mann verfolgt. An einer Ampel auf der Ruhrorter Straße/Siebenbürgenstraße konnte die alarmierte Polizei den Flüchtigen stoppen und festnehmen. Weil er dem Anschein nach unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, hat ein Arzt ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Dabei leistete der Duisburger Widerstand und beleidigte die Beamten unter anderem mit den Worten "Lasst mich los, ihr Wichser". Zur Beruhigung und Ausnüchterung kam er ins Gewahrsam und muss jetzt mit einem Verfahren unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und Widerstands rechnen. Wie der Mann an den Schlüssel kam, muss zurzeit ermittelt werden.

