Polizei Duisburg / Ruhrort: Einbruch in Gaststätte - zwei Festnahmen

Ruhrort: Einbruch in Gaststätte - zwei Festnahmen

Duisburg - Weil Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Montag (18. Februar) gegen 23:00 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer vor einem beschädigten Fenster einer Gaststätte Im Freihafen bemerkten, verständigten sie die Polizei. Nachdem die Beamten das Objekt umstellten, begannen sie mit der Durchsuchung. Hierbei entdeckten die Polizisten im Gebäude zwei dunkel gekleidete Männer (52, 42) und nahmen sie vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der beiden fanden die Beamten in der Jackentasche des 52-Jährigen geringe Mengen Betäubungsmittel und Werkzeug. Mangels Vorliegen von Haftgründen konnte der 52-jährige nach Feststellung seiner Personalien entlassen werden. Eine Überprüfung der Personalien des 42-Jährigen ergab, dass dieser über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall erließ. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

