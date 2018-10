Polizei Duisburg / Schwerpunktkontrollen von Staatsanwaltschaft, ...

Schwerpunktkontrollen von Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt und Polizei

Duisburg - Am Freitagabend (12. Oktober) kontrollierte die Polizei von 21:00 bis 03:00 Uhr zahlreiche Verkehrsteilnehmer an mehreren Stellen im Duisburger Norden und Westen. Neben möglichen Verkehrsverstößen hatten die Beamten aber auch andere Delikte im Visier. Daher waren Staatsanwälte, Zollbeamte und eine Mitarbeiterin des Jobcenters vor Ort. Insgesamt überprüften die Beamten bis in die Nacht 157 Fahrzeuge. Acht Personen waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ein Mann führte sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss, ein weiterer stand unter Betäubungsmitteleinfluss. In einem Fall hatten die Ermittler den Verdacht des Sozialleistungsbetruges. Hier stellten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den 7er BMW des Beschuldigten sicher. Darüber hinaus ermittelt der Zoll in einem Steuerstrafverfahren. Zwei Pkw zogen die Beamten aus dem Verkehr, weil sie erhebliche technische Mängel aufwiesen, einen weiteren, weil er als gestohlen im Fahndungssystem einlag. Die vier Insassen nahmen die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig fest.

