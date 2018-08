Polizei Duisburg / Sechs verletzte Zweiradfahrer bei Unfällen im ...

Sechs verletzte Zweiradfahrer bei Unfällen im Stadtgebiet

Duisburg - Bei Unfällen im gesamten Stadtgebiet haben sich am Dienstag (21. August) insgesamt sechs Zweiradfahrer verletzt. In Alt-Homberg auf der Rheindeichstraße (11:45 Uhr), in Wedau am Tilsiter Ufer (12:20 Uhr) und in Hüttenheim auf der Mannesmannstraße (14:20 Uhr) fuhren Radfahrer (17, 26, 46) auf der falschen Seite. Autofahrer übersahen sie beim Abbiegen und stießen mit ihnen zusammen. Alle drei verletzten sich - zwei von ihnen kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Beim Einfahren in eine Parklücke auf der Weseler Straße (12:10 Uhr) hat der Fahrer eines VW eine 28-Jährige auf ihrem Rad übersehen und umgefahren. Sie kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 58-Jährige muss sich jetzt nicht nur mit einer Anzeige wegen des Verkehrsunfalls beschäftigen: er hätte den Wagen gar nicht fahren dürfen, weil er keine Fahrerlaubnis besitzt. In Aldenrade (13:40 Uhr) ist ein 38 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße in die Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer kollidiert. Der 50-Jährige verletzte sich und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Von der Sonne geblendet übersah ein Fahrradfahrer (25) in Wehofen auf der Fahrner Straße einen Verkehrsmast und fuhr dagegen. Er stürzte und musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden.

