Polizei Duisburg / Stadtgebiet: Container und Mülltonnen angezündet

Stadtgebiet: Container und Mülltonnen angezündet

Duisburg - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (23. März) und heute Morgen in Wanheim-Angerhausen, in Bissingheim und in Friemersheim drei Altkleidercontainer und mehrere Mülltonnen angezündet. Zeugen hatten die Brände bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Es gibt keine Verletzten.

Kurz nach Mitternacht hatte ein 20-jähriger Mann Polizei und Feuerwehr gerufen, weil er an der Bissingheimer Straße zwei brennende Altkleidercontainer bemerkt hatte. Beide brannten völlig aus. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Wenig später - gegen 01:10 Uhr - steckte ein Unbekannter an Kalkumer Straße die Mülltonnen auf einem Privatgrundstück in Brand. Das Feuer beschädigte auch den Gartenzaun. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Um 01:48 Uhr stellten zivile Beamte auf der Wanheimer Straße fest, dass ein weiterer Altkleidercontainer brannte. Durch die Hitze wurde der äußere Lack beschädigt.

Heute Morgen um 7:00 Uhr brannte dann eine Mülltonne an der Straßburger Straße in Friemersheim. Hier hatten Unbekannte das Schloss der Tonne aufgebrochen und sie angezündet. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall etwa 200 Euro.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die genauere Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen können. Hinweise bitte telefonisch unter 0203 280-0. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, sich zu melden, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt. Brandstiftung ist gefährlich und kann je nach Fall mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden.

