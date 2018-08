Polizei Duisburg / Stadtgebiet: Einbrüche in Pizzeria, ...

Stadtgebiet: Einbrüche in Pizzeria, Krankenhauskantine und Fahrradhäuschen

Duisburg - In Wanheimerort sind Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend (19. August, 19 Uhr) bis Montagfrüh (20. August, 5 Uhr) in die Kantine eines Krankenhauses auf der Straße Zu den Rehwiesen eingebrochen. Sie durchsuchten die Kasse sowie Schränke. Da die Betreiber der Kantine nichts Wertvolles oder Bares dort aufbewahren, zogen die Einbrecher ohne Beute wieder ab. Bei einem Einbruch in eine Pizzeria in der Nacht von Sonntag (19. August, 23:30 Uhr) auf Montag (20. August, 6 Uhr) auf der Albrechtstraße in Obermeiderich hatten die Täter mehr Erfolg. Sie hebelten eine Metalltür auf und erbeuteten Wechselgeld sowie ein Tablet-PC. An einem Fahrradhäuschen auf einem Firmengelände an der Werthauser Straße bissen sich Unbekannte die Zähne aus: im Zeitraum von Freitagnachmittag (17. August, 15:30 Uhr) bis Montagmorgen (20. August, 7:30 hr) versuchten sie das Türschloss zu knacken. Als das misslang, schlugen sie eine Scheibe ein. Da sie trotzdem nicht hinein kamen, flüchteten sie unbemerkt. In allen drei Fällen bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim KK 14 unter 0203 280-0 zu melden. Interesse an einer kostenlosen Beratung zum Thema Einbruchschutz? Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle hat kurzfristig noch Plätze am Mittwoch (22. August) um 10 Uhr frei. Einfach vorher unter 0203 280-4254 anmelden und dann zum Burgplatz 19 (Eingang Ecke Schwanenstraße), 47051 Duisburg kommen.

