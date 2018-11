Polizei Duisburg / Stadtgebiet: Vier Tage, 17 Einbrüche - ...

Stadtgebiet: Vier Tage, 17 Einbrüche - Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Duisburg - In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag (22.-26. November) haben Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet - vor allem im Duisburger Westen (Friemersheim, Bergheim, Hochheide) und Süden (Huckingen, Hochfeld) - der Polizei Einbrüche gemeldet.

So haben Diebe unter anderem "Im Haagfeld" in ein Einfamilienhaus am Samstag (24. November) in der Zeit von 9 bis 20 Uhr eingebrochen. In diesem Fall hebelten sie die Terrassentür auf, verschafften sich so Zutritt und stahlen einen Tresor mit Schmuck und Bargeld. Bereits am Freitag (23. November) sind Einbrecher in eine Wohnung auf der Wörthstraße eingestiegen. Hier stahlen sie eine Playstation, Computerspiele und Bluerays.

Wie lassen sich Einbrüche vermeiden? Die Polizei berät kostenlos die Duisburger Bürgerinnen und Bürger rund ums Thema Einbruchsschutz. Unsere Experten von der technischen Prävention beraten individuell vor Ort. In der Beratungsstelle am Rathaus (Schwanenstraße) zeigen sie zum Beispiel anhand von Türen oder Fenstern, wie man die eigenen vier Wände sicherer machen kann. Wirksamer Schutz für Haus oder Wohnung - die Kripo-Beamten helfen, geben Tipps und erklären, wie man Einbrechern den Riegel vorschieben kann.

Mehr Infos und Termine gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter https://duisburg.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-0 oder telefonisch unter der Rufnummer 0203 2804254.

