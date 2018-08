Polizei Duisburg / Unbekannter PKW-Fahrer beschädigt zwei Autos

Unbekannter PKW-Fahrer beschädigt zwei Autos

Duisburg-Aldenrade - Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem vermutlich rotem PKW die Schloßstraße in Aldenrade. In Höhe der Hauses Nr. 25 kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei geparkte Autos. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Das flüchtige Fahrzeug müsste Beschädigungen an der rechten Seite aufweisen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Duisburg unter der Tel.Nr.: 0203/2800.

