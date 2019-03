Polizei Duisburg / Verfolgungsfahrt endet ohne Verletzte

Verfolgungsfahrt endet ohne Verletzte

Duisburg-Dellviertel - Einsatzanlass waren verdächtige Personen am Alten Güterbahnhof. Bei Eintreffen der Bundespolizei entfernte sich ein weißer Pkw, Suzuki, ohne Licht. Der Pkw flüchtete mit zeitweise bis zu 100 km/h und mehrfacher Missachtung Rotlicht zeigender Ampeln über mehrere innerstädtische Straßen und wurde durch herangeführte Einsatzkräfte des PP Duisburg auf der Moerser Straße in Duisburg-Rheinhausen angehalten. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrzeugführerin eine weibliche und vier männliche Personen aus Duisburg, davon eine Person im Kofferraum. Bei der Fahrzeugführerin handelt es sich um eine bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getretene 23-jährige Duisburgerin. Das Fahrzeug war zur Fahndung wegen Unterschlagung ausgeschrieben. Die Fahrzeugführerin besitzt keine Fahrerlaubnis und steht im Verdacht das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu haben. Glücklicherweise wurde niemand konkret gefährdet oder verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

