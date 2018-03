Polizei Duisburg / Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Duisburg-Hochemmerich - Am Donnerstag, 29. März 2018, gegen 22:58 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Nissan die Schwarzenberger Straße in westliche Richtung. In Höhe der Franz-Wieder-Straße kam dieser aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Pkw. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zwecks Behandlung mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Da der Fahrzeugführer offenbar unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen sowie sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 Euro, wobei zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Duisburg unter 0203/280-0 in Verbindung zu setzen.

