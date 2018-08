Polizei Duisburg / Walsum: Mann schlägt und bedroht Nachbarn

Walsum: Mann schlägt und bedroht Nachbarn

Duisburg - Ein Mann (45) hat am Freitagabend (17. August ,19 Uhr) auf dem Gehweg der Schulstraße seinen Nachbarn unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihn leicht verletzt. Anschließend verschwand der Schläger in seiner Wohnung. Kurze Zeit später stand er am Fenster und soll dem erneut vorbeilaufenden 33-Jährigen mit einer Schusswaffe gedroht haben. Die alarmierten Polizisten konnten den Duisburger in seiner Wohnung festnehmen. Eine Pistole fanden die Beamten nicht. Sie schrieben eine Anzeige wegen der Körperverletzung und Bedrohung gegen ihn.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049