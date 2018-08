Polizei Duisburg / Wanheim-Angerhausen: Mit 88 km/h durch die ...

Wanheim-Angerhausen: Mit 88 km/h durch die 30er-Zone

Duisburg - Der Verkehrsdienst der Polizei hat gestern Nachmittag (31. August) an der Wanheimer Straße/Honnenpfad die Geschwindigkeit kontrolliert. 14 Verwarngelder, zwei Anzeigen und zwei Berichte an das Straßenverkehrsamt sind das Ergebnis der gestrigen Polizeikontrolle. Spitzenreiter war ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer, der abzüglich der Toleranzgrenze mit 88 Stundenkilometern in der 30er-Zone unterwegs war. Er muss ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro zahlen und darf zwei Monate kein Auto fahren. Außerdem muss er mit der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit rechnen: Zwischen Fahrertür und Sitz hatte der 19-Jährige eine Machete gelegt. Die Polizisten stellten die Machete sicher.

Wenig später hielten die Beamten einen 13-jährigen Jungen an. Er fuhr verbotenerweise einen Roller mit einem gefälschten Kennzeichen, der auch nicht versichert war. Die Polizisten nahmen dem minderjährigen Jungen den Roller ab und schrieben eine Anzeige.

