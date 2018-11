Polizei Duisburg / Wanheimerort: Vorfahrt genommen - Pkw ...

Wanheimerort: Vorfahrt genommen - Pkw überschlägt sich

Duisburg - Am Dienstag (6. November) kollidierten um 15:55 Uhr zwei Pkw auf der Kreuzung Hultschiner Straße / Michaelstraße. Eine Pkw-Fahrerin (59), welche die Michaelstraße befuhr, übersah den von rechts kommenden Opel eines 84-Jährigen. Der Dacia der Verursacherin überschlug sich in Folge der Kollision und lag auf dem Dach. Rettungswagen brachten die 59-Jährige, ihre Beifahrerin (47) und den Opel-Fahrer ins Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen und einem geparkten Pkw entstanden Sachschäden im fünfstelligen Euro-Bereich. Da aus den Fahrzeugen Flüssigkeiten austraten, streute die Feuerwehr die Fahrbahn ab. Gegen die Verursacherin ermittelt die Polizei unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

