Polizei Eschwege / Computerbetrug

Am 03.05.2018, 15:15 Uhr, wurde einer 76jährigen aus Bad Sooden-Allendorf in dem Lidl-Einkaufsmarkt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf das Portemonnaie gestohlen. In dem Portemonnaie befand sich unter anderem auch die EC-Karte der Geschädigten. Mit der entwendeten EC-Karte wurden am 03.05.2018, in der Zeit von 15:36 Uhr bis 15:37 Uhr, drei Abhebungen an dem Geldautomaten der VR-Bank in Bad Sooden-Allendorf getätigt. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe von 2440,- Euro abgehoben.

