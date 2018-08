Polizei Eschwege / Diebstahl von Heu- und Strohballen in Retterode

Diebstahl von Heu- und Strohballen in Retterode

Eschwege - Nachdem am 21.08.2018 über einen Diebstahl von insgesamt 100 Heu- und 40 Strohballen berichtet wurde (siehe PM vom 21.08.2018, 10.00 Uhr), stellte sich dieser vermeintliche Diebstahl nun als Irrtum bzw. fehlende Absprache dar. Die Ballen wurden von einem 71-jährigen Mann aus Retterode berechtigt abgeholt. Ganz offensichtlich hatte der 71-jährige die Erlaubnis von einer berechtigten Person erhalten. Dies wurde jedoch nicht mit dem eigentlichen Geschädigten und Anzeigeersatter kommuniziert. Nachdem der 71-jährige dannn schon mehrfach aufgrund der Berichterstattung auf den vermeintlichen Diebstahl angesprochen wurde, hat er sich nun mit der Bitte um Richtigstellung an die Polizei in Hessisch Lichtenau gewandt.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, PHK Lingner

