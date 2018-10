Polizei Eschwege / Einbruchsserie in Eschwege und Umgebung ...

Einbruchsserie in Eschwege und Umgebung aufgeklärt

Eschwege - Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner hat am vergangenen Dienstag, 23.10.18 nach intensiver Ermittlungsarbeit die Wohnräume eines amtsbekannten 24-jährigen Eschwegers und seines amtsbekannten 36-jährigen Mittäters aus Eschwege durchsucht. Beide Tatverdächtige konnten zuhause angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihnen wird eine Serie von weit über 20 Einbrüchen vorgeworfen, vorwiegend in Vereinsheime und Autowerkstätten aber auch in Gartenhäuser. In den Wohnungen konnten durch Beamte des zuständigen Kommissariats umfangreiches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. In den Vernehmungen gaben die beiden Tatverdächtigen die Taten teilweise zu. Der 36-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aufgrund nicht vorhandener Haftgründe aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen. Der 24-Jährige, der erst seit dem Frühjahr 2018 aus der Haft entlassen wurde, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel am 24.10.18 dem Haftrichter in Eschwege zugeführt, welcher Haftbefehl erließ. Bezüglich der sichergestellten Gegenstände wird sich das zuständige Fachkommissariat in den kommenden Tagen mit den Geschädigten in Verbindung setzen.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

