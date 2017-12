Polizei Eschwege / Erstmeldung nach schwerem Verkehrsunfall

Erstmeldung nach schwerem Verkehrsunfall

Eschwege - Nach ersten Berichten fuhr heute gegen 15.28h ein Verkehrsteilnehmer auf der B 249 in östlicher Richtung. In Höhe der ersten Abfahrt nach Frieda bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zu Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden fünf Personen schwer verletzt. Die B 249 ist zurzeit in Richtung Eschwege gesperrt. Es wird nachberichtet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

