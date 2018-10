Polizei Eschwege / Pressebericht vom 02.10.18

Pressebericht vom 02.10.18

Eschwege - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Auf der K 49, zwischen Völkershausen und Weißenborn, kollidierte heute Morgen, um 06:40 Uhr, ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 05:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 22-jähriger aus Kella mit einem Sprinter die K 11 in Richtung Schwebda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch am Unfallort verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte heute früh, um 05:17 Uhr, ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der auf der L 3403 zwischen Jestädt und Motzenrode unterwegs war. Das Tier lief davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Eine Unfallflucht wird vom Parkplatz der Klinik "Hoher Meißner" in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zwischen dem 30.09.18, 15:00 Uhr und dem 01.10.18, 08:30 Uhr wurde ein dort geparkter weißer Nissan X-trail im hinteren rechten Bereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/92146 entgegen.

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am 01.10.18, um 06:36 Uhr, auf der B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner in Richtung Bad Sooden-Allendorf auf der Überholspur. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der von einem 29-jährigen aus Melsungen gefahren wurde. Durch den seitlichen Anstoß drehte sich der Pkw und wurde dadurch von dem Lkw einige Meter vor sich hergeschoben. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Hierzu wurde die B 27 kurzfristig gesperrt.

Polizei Sontra

Diebstahl, Sachbeschädigung

Angezeigt wurde noch der Diebstahl von drei Baustellebatterien (je 12 Volt), der sich am vergangenen Wochenende im Baustellenbereich der BAB 44 in der Gemarkung von Wommen ereignet hat. Die Batterien wurde aus Baustellenfahrzeugen ausgebaut. Schaden: 600 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 11:30 Uhr kam es gestern Vormittag auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau zu einem Unfall, als ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau bedingt durch ein Lieferfahrzeug (Fahrbahnverengung) rückwärts fuhr, um eine Parklücke zu erreichen. Dabei übersah er den Pkw einer 65-jährigen aus Hessisch Lichtenau, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 1000 EUR kam.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

