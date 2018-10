Polizei Eschwege / Pressebericht vom 04.10.2018

Pressebericht vom 04.10.2018

Eschwege - Polizei Eschwege Verkehrsunfälle Beim Zusammenstoß von zwei PKW am Mittwoch, dem 03.10.2018, um 21.20 Uhr, in Bad Sooden-Allendorf an der Einmündung An den Soleteichen / Hainbachwiesen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR. Vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Offenbach die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß an der Einmündung gegen ein dort haltendes Taxi. Der 59-jährige Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf sowie dessen 31-jähriger Fahrgast aus Bremen wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Polizei Sontra Verkehrsunfälle Am Mittwoch, den 03.10.2018, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Kleinbus-Fahrer aus Rumänien die B 400 von Sontra-Ulfen kommend in Richtung Kassel. Bei Kilometer 0,8 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Ein 30-jähriger Mitfahrer aus Rumänien wurde leicht verletzt, zwei weitere 33- und 35-jährige Mitfahrer aus Rumänien wurden schwer verletzt und in Kliniken nach Rotenburg a. d. Fulda und Eisenach verbracht. Der Fahrer des Kleinbusses stand unter Alkoholeinfluss.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Koschalka

