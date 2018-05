Polizei Eschwege / Pressebericht vom 09.05.18

Pressebericht vom 09.05.18

Verkehrsunfälle

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 02.05.18 "Am Gradierwerk" in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Zwischen 06:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Rhenanus-Klink ein roter Pkw Citroen Nemo angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Schaden in Höhe von 1500 EUR wurde durch eine Anhängekupplung verursacht. Schaden: 1500 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Um 19:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Großbartloff die B 249 von Eschwege in Richtung Frieda. In der Mühlhäuser Straße in Schwebda musste ein vorrausfahrender 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Mühlhausen verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 42-jährige zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Eine Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Berkatal befuhr gestern Abend, um 19:15 Uhr, die K 46 aus Richtung Albungen kommend in Richtung Hitzelrode. Im Kurvenbereich verlor sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Auto die dortige Leitplanke. Sachschaden: 2500 Euro.

Beim Einparken auf dem Parkplatzgelände "Werdchen" in Eschwege beschädigte gestern Mittag, um 13:05 Uhr, ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheine einen dort geparkten Pkw Peugeot, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Um 09:00 Uhr befuhr gestern Morgen ein 59-jähriger aus Waldkappel mit einem Linienbus den Gossmannring in Waldkappel. Da dort keine Möglichkeit zum Wenden war, fuhr er die Straße mit dem Bus rückwärts. Dabei musste der Bus auch einem geparkten Pkw ausweichen, um daran vorbeifahren zu können. Zu dieser Zeit befuhr ein 62-jähriger aus Waldkappel mit einem Quad den Gossmannring in Richtung der Leipziger Straße. Auch in dieser Fahrtrichtung stand am Fahrbahnrand ein geparkter Pkw, an dem der 62-jährige mit dem Quad vorbeifahren wollte. Dabei bemerkte er zu spät, dass der Bus im "Rückwärtsgang" unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, der 62-jährige sprang noch rechtzeitig von seinem Quad ab und blieb unverletzt. Das Quad rollte nach dem Zusammenstoß rückwärts gegen eine Bordsteinkante und kippe um. Es war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: 1100 EUR.

Körperverletzung

Zu einer Schlägerei kam es gestern Abend in der Reichensächser Straße in Eschwege in Höhe der dortigen Post. Um 21:57 Uhr wird gemeldet, dass dort mehrere Personen in einer Schlägerei verwickelt wären. Letztlich waren dort acht Personen an einer Schlägerei beteiligt, von denen drei verletzt wurden. Angefordert wurden neben einem Rettungswagen auch Unterstützung der Polizeistationen aus dem Kreis. Nach ersten Ermittlungen am gestrigen Abend kam es vor der Schlägerei zu einem "Wortgefecht" auf dem dortigen Fußgängerüberweg. Eine Personengruppe überquerte dort die Straße, die andere Gruppe (drei Personen) fuhren in einem Pritschenwagen stadtauswärts. In Höhe des Überweges kam es dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann in die Schlägerei mündete. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nun gegen die drei Insassen des Fahrzeuges, die aus Sontra kommen. Bei der anderen Personengruppe handelt es sich um junge Männer aus der Gemeinde Meißner sowie Eschwege und Sontra.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am gestrigen Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Sakristei der Katholischen Kirche im Riedweg in Hessisch Lichtenau. Hierzu wurde die Zugangstür der Sakristei aufgebrochen. Die Kirche war wegen einer Beerdigung geöffnet. Die Tatzeit liegt entsprechend zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr. In der Sakristei wurde der Innenraum durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben.

