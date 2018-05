Polizei Eschwege / Pressebericht vom 11.05.18

Pressebericht vom 11.05.18

Eschwege - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 02:30 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1000 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute früh, um 05:27 Uhr, in der Gemarkung von Waldkappel-Schemmern, wo eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel mit einem Reh kollidierte. Das Tier verendete; am Pkw entstand Sachschaden.

Nachgemeldet wird noch ein Unfall, der sich am 09.05.18, um 08:00 Uhr in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 16-jähriger aus Eschwege mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Stadtbahnhof. In Höhe einer Metzgerei prallte der Radfahrer seitlich in einen Pkw, der von einem 68-jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Dieser befuhr die Hindenlangstraße und beabsichtige in die Friedrich-Wilhelm-Straße einzubiegen. Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz im Schulterbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Körperverletzung

In der Meißnerstraße in Berkatal-Frankenhain am dortigen Lindenplatz kam es gestern Abend zu einer Körperverletzung. Nach Angaben des 23-jährigen Geschädigten wurde dieser, gegen 23:00 Uhr, von einem 20-jährigen aus Berkatal auf einer Feier unvermittelt umgestoßen, wobei er sich Prellungen am Kopf zugezogen hatte.

Brand

Um 13:45 Uhr wurde gestern Mittag die Eschweger Feuerwehr alarmiert, nachdem im Schützengraben in Eschwege ein Kellerbrand gemeldet wurde. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit sechs Mietparteien. Alle anwesenden Bewohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus vorsorglich evakuiert, bevor der Brand im Keller gelöscht werden konnte. Während des Einsatzes wurde die Straße "Schützengraben" voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt; diesbezüglich ermittelt die Eschweger Kripo.

Erneuter Polizeieinsatz

Nach den Körperverletzungen in den vergangenen Tagen in der Eschweger Innenstadt (PM vom 09./ 06. und 05.05.18) wurde auch am gestrigen Vatertag die Polizei wieder gefordert. Um 23:43 Uhr wurde die Polizei von einem Mann angerufen, der mitteilte, dass er von mehreren Personen verfolgt werde, die ihn offensichtlich verprügeln wollen. Er sei jetzt bis zur Sparkasse in der Friedrich-Wilhelm-Straße geflüchtet. Der Anrufer wurde dort nicht mehr angetroffen, jedoch wird eine größere Personengruppe im Bereich der Schillerstraße gemeldet, die dann um 00:23 Uhr vor dem Vodafon-Geschäft in der Innenstadt angetroffen wurde. Da sich diese Gruppe gegenüber der Polizeistreife äußerst aggressiv verhielt, wurde Unterstützung der benachbarten Dienststellen angefordert. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 21:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra die K 28 von Ulfen kommend. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen befuhr gestern Nachmittag, um 14:45 Uhr, die B 400 in Richtung Obersuhl. In der Gemarkung von Ulfen kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Bundesstraße ab und rutschte mit dem Auto in den Graben. Es entstand dadurch geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 07:15 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Büttstedt die B 80 von Hohengandern in Richtung Neu-Eichenberg. Dabei geriet der Fahrer mit seinem Auto von der Straße ab und fuhr in die dortige Böschung, wo einige Büsche und Sträucher beschädigt wurden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Um 16:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Nörten-Hardenberg die B 80 von Hohengandern in Richtung B 27. In einer S-Kurve geriet er mit dem Motorrad ins Schleudern und stürzte daraufhin. Der Fahrer verletzte sich am Sprunggelenk und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Witzenhausen gebracht. Zur Unfallursache ist nicht auszuschließend, dass die Bundesstraße in diesem Streckenabschnitt durch den stark verbreiteten Blütenstaub in Verbindung mit dem einsetzenden Regen sehr schmierig war.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

