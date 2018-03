Polizei Eschwege / Pressebericht vom 15.03.18

Pressebericht vom 15.03.18

Eschwege - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Um 05:50 Uhr befuhr heute früh ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Kella die Leipziger Straße in Waldkappel in Fahrtrichtung Friemen. Dabei übersah er einen am Straßenrand geparkten Pkw Audi und streifte das Fahrzeug. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Weil ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege am gestrigen Abend, um 21:10 Uhr, unter Alkoholeinfluss unterwegs war, wurde ein entsprechender Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizei Sontra

Diebstahl

Bereits am 13.03.18 wurde einer 51-jährigen aus Sontra die Handtasche gestohlen. Zwischen 17:30 Uhr und 17:35 Uhr belud die Geschädigte ihr Auto und legte hierzu ihre Handtasche auf einem Stuhl unter dem offenen Carport in der Schmiedestraße in Ulfen ab. Anschließend fuhr sie davon, bemerkte jedoch ca. 20 Minuten später, dass sie die Handtasche vergessen hatte und fuhr zurück. Da war die braune Handtasche (Inhalt: Bargeld, Dokumente, Samsung-Handy, Schlüsselbund) bereits verschwunden. Schaden: 200 EUR. Mit einer vorgefundenen EC-Karte wurden zudem betrügerisch 1000 EUR von einem Konto abgehoben, bevor diese gesperrt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/92660 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

OTS: Polizei Eschwege newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44151.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle

Telefon: 05651/925-123 E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de