Polizei Eschwege / Pressebericht vom 20.09.18

Pressebericht vom 20.09.18

Eschwege - Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 04:55 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Reh, das die L 3241 in der Gemarkung von Weidenhausen überquerte. Das Reh verendete an der Unfallstelle; Sachschaden am Pkw: 1500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern am späten Abend, um 23:40 Uhr, ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard, der die K 3 zwischen Grebendorf und Jestädt befuhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Zwischen Wanfried und Frieda kam es zu einem weiteren Wildunfall mit einem Reh, das gestern Abend, um 22:00 Uhr, von dem Pkw einer 28-jährigen aus Kreuzebra erfasst und dadurch getötet wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Und auch bei einem Wildunfall zwischen Völkershausen und Weißenborn am gestrigen Abend, um 20:40 Uhr, wurde ein Reh tödlich verletzt, nachdem es von dem Pkw einer 55-jährigen aus Weißenborn erfasst wurde.

Diebstahl

Zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde gestern Abend in der Parkanlage in der Dr. Gebhardt-Straße in Eschwege einer 25-jährigen aus Eschwege ein grauer Rucksack durch drei Unbekannte entwendet. Dabei soll es sich um zwei Männer und eine Frau (hellbraunen kurzen Haare) handeln. Im Rucksack befanden sich neben persönlichen Papieren, fünf Euro Bargeld und ein Samsung-Smartphone. Schaden: 400 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 19:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 49-jähriger Lkw-Fahre aus Dänemark von einem Grundstück aus in den Hauptweg in Großalmerode-Laudenbach ein. Dabei beschädigte er mit dem Anhänger einen Telefonmast, wodurch die Leitung abriss. Schaden: 300 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 15.09.18 und dem 18.09.18, 16:00 Uhr wurden in der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau alle vier Reifen eines silbernen Mercedes A-Klasse zerstochen. Das Fahrzeug stand auf einem Ausstellungsgelände einer Tankstelle. In die Reifen wurde mehrfach eingestochen. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben.

Am 18.09.18, zwischen 11:05 Uhr und 11:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau der vordere linke Reifen eines Citroen Jumpy zerstochen. Schaden: 100 EUR.

Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Unbekannte Täter drangen unberechtigt am 19.09.18, zwischen 19:55 Uhr und 20:15 Uhr über die Rampe in den Herkules-Markt in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen auf. Von dort aus begaben sich der/ die Täter in den Aufenthaltsraum und entwendeten dort zwei Geldbörsen und ein Mobiltelefon von zwei Mitarbeiterinnen des Einkaufmarktes. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

