Polizei Eschwege / Pressebericht vom 23.04.2018

Pressebericht vom 23.04.2018

Eschwege - Polizei Eschwege

Körperverletzung

Nach Angaben der beiden Geschädigten, einem 30jährigen Mann aus Meinhard und dessen 26jähriger Freundin aus Ribbesbüttel, sollen diese am 22.04.2018,03:35 Uhr, in der Diskothek "Amadeus Dance Club & Disco Mausefalle" in der Thüringer Straße in Eschwege von zwei Türstehern geschlagen worden sein. Bei den Türstehern handelt es sich um einen 27jährigen und einen 24jähringen aus Eschwege. Bei der Körperverletzung wurde die Brille des Geschädigten beschädigt.

Verkehrsunfälle

Am 22.04.2018, 13:30, ereignete sich in der Nelkengasse in Eschwege eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW Daimler Chrysler eines 50jähren aus Treffurt durch einen anderen PKW Daimler Chrysler beschädigt. Der 89 jährige Unfallverursacher aus Eschwege war beim Einparkten gegen den geparkten PKW gefahren und stellte sein beschädigtes Fahrzeug anschließend neben dem angefahrenen PKW des Geschädigten zum Parken ab, was die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen "erleichterte". Der Sachschaden beläuft sich auf 2000,- Euro.

In der Zeit vom 22.04.2018, 12:00 Uhr bis zum 22.04.2018, 13:00 Uhr, ereignete sich in Eschwege, Schloßplatz, eine Verkehrsunfallflucht. In dem Zeitraum wurde ein geparkter roter PKW Suzuki Swift eines 49jährigen aus Wehretal, vermutlich durch ein Ein-Ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 800,- Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege, Tel. 05651/925-0.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 21.04.2018, 21:00 Uhr und dem 22.04.2018, 08:00 Uhr, wurde in der Oderstraße in Eschwege ein dort geparkter blauer Seat Leon von einer 25jährigen Frau aus Eschwege durch Zerstechen der Reifen beschädigt. Weiterhin wurde in dem Wohnhaus das Stromkabel von der Waschmaschine der Geschädigten durchtrennt. Hinweise an die Polizei Eschwege, Tel. 05651/925-0.

Fahrlässige Brandstiftung, Fahrzeugbrand

Am 22.04.2018, 21:03 Uhr, kam es in der Leipziger Straße in Wehretal zu einem Brand von zwei Schrottfahrzeugen. Zuvor waren die beiden Fahrzeuge mittels eines Gabelstaplers übereinander gestapelt worden. Dadurch wurde eine Verpuffung ausgelöst und es entstand das Feuer. Durch die örtlichen Feuerwehren konnte das Feuer gelöscht werden. Der 57jährige Gabelstapler-Fahrer aus Berlstedt wurde bei dem Versuch die Fahrzeuge wieder auseinander zu ziehen leicht verletzt. Es ist kein Sachschaden entstanden, da es sich um Schrottfahrzeuge gehandelt hat.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, 06:05 Uhr, ein 48jähriger PKW-Fahrer aus Hessisch Lichtenau der mit seinem PKW die K43 aus Richtung Velmeden kommend in Richtung Rommerode befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Diebstahl und Sachbeschädigung

In der Zeit vom 21.04.2018, 22:00 Uhr bis zum 22.04.2018, 10:45 Uhr, wurde in Hessisch Lichtenau, Heinrichstraße, ein Rollator einer 74jährigen Frau aus Hessisch Lichtenau zunächst entwendet und anschließend erheblich beschädigt wieder am Tatort abgestellt. An dem Rollator entstand ein Sachschaden in Höhe von 60,- Euro. Hinweise an die Polizeistation Hessisch Lichtenau, Tel. 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Einbruchsdiebstahl

In der Zeit vom 21.04.2018, 18:45 Uhr bis Sonntag, 22.04.2018, 11:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in den AWO-Kindergarten in Witzenhausen Gertenbach. Unbekannte Täter verschafften sich durch einfache körperliche Gewalt durch ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Kindergarten. Anschließend durchwühlten die unbekannten Täter mehrere Schränke und Schubläden in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Dabei wurde ein Mobiltelefon und 30,- Euro Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Hinweise an die Polizeistation Witzenhausen, Tel. 05542/93040

Pressestelle PD Werra-Meißner, POK´in Mench

OTS: Polizei Eschwege newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44151.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle

Telefon: 05651/925-123 E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de